Charles Corver: zoveel meer dan de botsing tussen Battiston en Schumacher

Soms worden grote sportmensen vooral herinnerd aan dat ene moment waarop het allemaal misging. Neem de beroemde bal op de paal in de WK-finale van 1978 van de geniale linkerspits Robbie Rensenbrink. Het befaamde polletje van topkeeper Hans van Breukelen in de Kuip bij Feyenoord-PSV. Of wielrenner Johan van de Velde die zoveel meer kon dan dat ene moment dat hij in 1980 Joop Zoetemelk in de gele trui na een stuurfout op het asfalt liet belanden.