Cillessen staat na geslaagde operatie voor lange revalidatie

Cillessen (31) raakte vorige week in Valencia tijdens de training geblesseerd. Hij moest zich daardoor bij bondscoach Frank de Boer afmelden voor de interlandperiode. Cillessen is normaal gesproken de eerste keeper bij het Nederlands elftal. Bij afwezigheid van Cillessen maakte AZ-doelman Marco Bizot woensdag zijn debuut in Oranje in de oefeninterland tegen Spanje (1-1). Tim Krul staat onder de lat in de komende wedstrijden in de Nations League.