Clasie: Doodzonde eigenlijk, we kunnen het dus wel

,,We laten het weer zien. We kunnen het dus wel. Eigenlijk is het doodzonde, want je zet jezelf soms te kijk'', zei aanvoerder Jordy Clasie in het Philips-stadion. ,,Vorige week was het gewoon een schande. Nu speel je als ploeg gewoon weer goed. Die wisselvalligheid moet eruit.'' In de vier competitiewedstrijden tegen PSV en Ajax pakte Feyenoord dit seizoen zeven punten. Dat is normaal gesproken meer dan voldoende om met die clubs mee te strijden om de titel, ware het niet dat Feyenoord in uitwedstrijden tegen minder grote clubs vaak niet thuis geeft. ,,Dat breekt ons nu op'', zei Van Bronckhorst na de ontmoeting met PSV nog maar eens.

Feyenoord won eind januari in De Kuip met 6-2 van Ajax. Nu de titel uit zicht is, moet het bekertoernooi het seizoen van Feyenoord redden. ,,We weten hoe belangrijk die wedstrijd is, voor iedereen binnen de club. Ook voor mijzelf. Het is de enige kans op een prijs. Woensdag zullen we er volle bak voor gaan'', aldus Clasie. ,,De scherpte moet er bij ons zijn, elke wedstrijd.''



Ook verdediger Jan-Arie van der Heijden had in Eindhoven genoten van het spel van zijn ploeg. ,,Als we met elf man op het veld waren blijven staan, hadden we denk ik wel drie punten mee kunnen nemen'', zei hij. ,,Het strijdplan werkte. Dat geeft een goed gevoel. We speelden echt als een team. We konden ons voor rust alleen verwijten dat we geen doelpunt maakten. Tegen PSV hebben we hele goede resultaten gehaald dit seizoen. Aan de ene kant ben je daar heel blij mee, aan de andere kant geeft het ook te denken. We hebben dit seizoen veel te veel laten liggen.''