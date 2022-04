Club Brugge telt miljoenen neer en strikt Bjorn Meijer tot 2026

Diverse buitenlandse clubs hadden de linkervleugelverdediger op de korrel, maar hij koos uiteindelijk voor een overstap naar de Belgische topclub. Meijer maakt eerst het seizoen af bij FC Groningen en verkast daarna naar België, waar hij gaat samenspelen met landgenoten Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang. De topclub strijdt de komende weken in de play-offs om titelprolongatie.

De jeugdinternational kwam dit seizoen achttien eredivisiewedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor één treffer en drie assists. FC Groningen verlangde een bedrag van rond de zes miljoen euro voor de talentvolle verdediger, die daarmee in één klap tot de duurste spelers ooit behoort.