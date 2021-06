Clubeigenaren NAC trekken zich terug en bieden aandelen te koop aan

Eredivisie 2021/22: histori­sche duels in eerste speelronde, Go Ahead en Heerenveen trappen af

9 juni De eredivisie bestaat komend seizoen 65 jaar en de KNVB en de clubs vieren die mijlpaal met een paar historische affiches in de eerste speelronde. Willem II - Feyenoord en FC Utrecht - Sparta zijn twee duels in het openingsweekeinde van 14 en 15 augustus. Bij de geboorte van de eredivisie in 1956 werden deze duels ook afgewerkt in de eerste ronde.