PSV hoopt op Anwar El Ghazi, FC Twente heeft Ramiz Zerrouki en Robin Pröpper terug voor topper

Anwar El Ghazi maakt zondag tegen FC Twente mogelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvaller liep een kleine drie weken geleden in het uitduel met Feyenoord (2-2) een spierblessure op en is daarvan nagenoeg hersteld.