Clubrecord en 32 punten voor Willem II: ‘Ik heb ook weleens in april 32 punten gehad’

VideoHet kan allemaal even niet op voor Willem II. In november won de ploeg van PSV, vorige week klopten de Tilburgers landskampioen Ajax en vanavond zegevierde de ploeg van Adrie Koster in Heerenveen. Bovendien staat Willem II op dit moment derde in de eredivisie. Aanvoerder Jordens Peters blijft met beide benen op de grond.

Frivool en oogstrelend was het allemaal niet. Efficiënt, dat wel. ,,Dit is een beetje het verhaal van het seizoen: we zijn een vechtersploeg. Als wij eenmaal een voorsprong hebben, zijn we een lastige ploeg om tegen te spelen”, zei captain Peters vlak na afloop van het duel in Friesland.

Willem II schoot twee keer op doel en scoorde even zo vaak. ,,We krijgen een aantal uitbraken, maar als we nog iets effectiever en zorgvuldiger zijn, krijgen we nog meer kansen.” Naast de uiterst scherpe voorhoede, liet ook de defensie weinig steekjes vallen. ,,Als we dit blijven doen, gaan we meer potjes winnen.”

Tegelijkertijd bleef de aanvoerder kritisch en waakzaam. ,,Zoals we vandaag in de tweede helft speelden, moet niet vaak meer gebeuren. Dan gaat het ook een keer de andere kant op vallen. Maar goed, nu is het gelukkig allemaal hosanna.”

Met 32 punten uit 17 duels boekte Willem II een clubrecord. Nog nooit pakte de ploeg zoveel punten in de eerste seizoenshelft. ,,Ik heb ook weleens in april 32 punten gehad, nu is het december”, zei Peters lachend. ,,Laten we daar vooral even van genieten, maar we moeten ook niet vergeten dat het echt beter moet.”

Volledig scherm Jordens Peters (midden) viert met zijn ploeggenoten de zege op Heerenveen. © BSR Agency