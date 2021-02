Clubs voorspellen geen problemen: zo ziet de ‘middagspeelronde’ in de eredivisie eruit

Vrijdag

18.45 uur: RKC - FC Emmen (was 20.00 uur)

Zaterdag

12.00 uur: FC Groningen - PEC (was 20.00 uur)

14.15 uur: Sparta - Fortuna Sittard (was 20.00 uur)

16.30 uur: ADO Den Haag - PSV (was 18.45 uur)

18.45 uur: Heracles Almelo - Ajax (was 21.00 uur)

Zondag

12.15 uur: AZ - SC Heerenveen

14.30 uur: FC Utrecht - VVV-Venlo

14.30 uur: Feyenoord - Willem II

16.45 uur: Vitesse - FC Twente

De KNVB liet over de wijzigingen op vrijdag en zaterdag weten dat ‘bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager wordt gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of dat de aanvangstijden aangepast kunnen worden’. ,,Omdat de mogelijkheid er is dat de gevoelstemperatuur later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan.”

Quote De op zondag thuisspe­len­de clubs Feyenoord, FC Utrecht en AZ gaan ervan uit dat er gewoon gevoetbald wordt.

In de programmering op zondag, die sowieso al ‘s middags plaatsvindt, zijn (nog) geen wijzigingen aangebracht. De verwachting is dat alle wedstrijden doorgang kunnen vinden dit weekend. De op zondag thuisspelende clubs Feyenoord, FC Utrecht en AZ gaan ervan uit dat er gewoon gevoetbald wordt. Feyenoord ‘heeft niets vernomen van de KNVB’ en FC Utrecht zegt dat het veld van Stadion Galgenwaard ‘voor een groot gedeelte sneeuwvrij’ is. ,,Dat hebben we met de veldverwarming gedaan.” Bij AZ ligt het sneeuwvrije veld er ‘prima’ bij, met de veldverwarming aan en de lampen erop.

Keuken Kampioen Divisie

De KNVB voerde ook wijzigingen door in de programmering voor de Keuken Kampioen Divisie, waar op vrijdag en zaterdag twee afgelastingen en vier wijzigingen zijn doorgevoerd. Almere City - FC Volendam en Jong PSV - Helmond Sport zijn afgelast, omdat de betreffende velden dermate zijn aangetast door de sneeuw en de vorst van de afgelopen dagen. Go Ahead Eagles op diens beurt wijkt uit naar het stadion van Heracles Almelo, waar dus twee wedstrijden op zaterdag worden gespeeld.

Vrijdag

16.30 uur: NAC - FC Eindhoven (was 21.00 uur)

16.30 uur: Jong AZ - Jong FC Utrecht (was 18.45 uur)

Zaterdag

12.00 uur: Go Ahead Eagles - Telstar (in het Erve Asito, was 16.30 uur)

14.15 uur: De Graafschap - MVV (was 14.00 uur)

Over de wedstrijden op zondag (NEC - Den Bosch om 20.00 uur), maandag en dinsdag is op dit moment nog niets bekend.