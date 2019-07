Cocu denkt na over serieuze interesse Derby County

Cocu begon in 2013 zijn trainerscarrière bij PSV, dat hij na drie landstitels in vijf seizoenen verruilde voor Fenerbahçe. Dat eerste buitenlandse avontuur duurde slechts vier maanden. De 101-voudig Nederlands international denkt momenteel nog na over zijn nieuwe buitenlandse avontuur, maar de interesse van Derby County en de gesprekken die gevoerd worden nemen serieuze vormen aan.



Derby County werd afgelopen seizoen zesde in het Championship, het tweede niveau van Engeland, en liep ternauwernood promotie naar de Premier League mis. Aston Villa was in de play-offs te sterk.



Na Lampard zijn The Rams wederom op zoek naar een trainer die als speler een imposante carrière kende. Met onder meer ruim tweehonderd wedstrijden voor Barcelona en 101 interlands voor Oranje is dat in de persoon van Cocu het geval.