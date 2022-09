Cody Gakpo kritisch op PSV na zeperd bij FC Twente: ‘Dit kan niet’

,,Ik denk dat we echt dramatisch beginnen”, vertelde Gakpo over de eerste helft, waarin PSV op een 2-0 achterstand kwam. ,,De linies waren veel te ver uit elkaar, we waren niet fel in de duels en slordig aan de bal. Dan loop je achter de feiten aan. In tweede helft was het wel iets beter, maar het was niet genoeg vandaag. Over het algemeen was het niet scherp genoeg.”

Na de rust kwam PSV nog wel terug tot 2-1, maar daar bleef het bij en dus leden Gakpo en co het eerste puntenverlies van het seizoen in de eredivisie. ,,We probeerden het om te draaien op het veld”, zei Gakpo. ,,Maar de communicatie verliep stroef. Dat moeten we echt verbeteren, want dit kan niet. Ik vind dat we in staat moeten zijn om dat te kunnen, het maakt niet uit of we lang met elkaar spelen of niet.”



Gakpo ging ook nog in op de transferperikelen van de afgelopen weken. De aanvaller werd in verband gebracht met meerdere (Engelse) clubs, maar koos voor een langer verblijf in Eindhoven. ,,Het was een hectische periode, ik ben blij dat het voorbij is”, aldus Gakpo, die zei dat het niet waar was dat hij door zijn management SEG ook nog was aangeboden bij Ajax. ,,Natuurlijk is dat niet waar. Ik kom uit Eindhoven en wil niet voor Ajax spelen, dat weet mijn zaakwaarnemer ook.”

Volledig scherm Cody Gakpo. © Pro Shots / Niels Boersema

Van Nistelrooij:

Ruud van Nistelrooij hoopt PSV dit seizoen niet nog een keer zo slecht te zien spelen als in de eerste helft tegen FC Twente. ,,Hoe we ons daar presenteerden, was zeer onder de maat. Dit is een dure les en mag ons nooit meer overkomen. Hopelijk was dit voor het laatst”, zei de trainer van de Eindhovenaren bij ESPN.



Twente leidde halverwege met 2-0 door twee doelpunten van Vaclav Cerny. PSV-doelman Walter Benítez voorkwam een grotere achterstand. ,,Het gaat erom hoe je het met elkaar doet”, zei Van Nistelrooij. ,,De eerste helft hebben we dat nagelaten en dat gold voor ons allemaal. Het gaat erom dat je uitvoert wat je moet doen. En dat je je mannetje staat. Het gaat in een uitwedstrijd tegen Twente niet alleen om het voetballende gedeelte.”



PSV deed het na rust beter en verkleinde via Guus Til de achterstand. Verder kwamen de Brabanders echter niet. Van Nistelrooij: ,,Als je de tweede helft ziet, zie je dat het kan en mogelijk is. Daar draai je het nog bijna om, met elkaar. Als je dat negentig minuten doet, is er niets aan de hand.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © ANP

Bekijk hier al onze video's over PSV.