Cody Gakpo recordtransfer voor PSV, maar deze eredivisiespelers leverden nog meer op

De bovenste vier plaatsen worden ingevuld door spelers die de overstap maakten van Ajax naar een club uit een Europese topcompetitie. Antony staat daarbij op eenzame hoogte. Manchester United had aan het begin van het seizoen maar liefst 95 miljoen euro over voor de Braziliaanse international.

Ook is Gakpo niet de duurste Nederlandse speler die wordt weggeplukt uit de eredivisie. Oranje-internationals Frenkie de Jong (naar FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (naar Juventus) brachten met respectievelijk 86 en 85 miljoen euro meer geld in het laatje. Lisandro Martínez, die deze maand wereldkampioen werd met Argentinië, bekleedt de vierde plaats met 57,5 miljoen.

Ruud van Nistelrooij jarenlang recordhouder

Voor PSV is het bijschrijven van een bedrag van 50 miljoen euro wel een unicum. Jarenlang was het transferrecord in handen van Ruud van Nistelrooij. De huidige PSV-trainer verkaste ruim twintig jaar geleden voor 28,5 miljoen euro naar Manchester United.

De Engelse topclub tastte in 2018 nog dieper in de buidel om Memphis Depay in te lijven. Toenmalig trainer Louis van Gaal haalde de aanvaller voor 34 miljoen euro naar Old Trafford. De Mexicaanse spits Lozano leverde de Eindhovenaren een jaar later nog ruim tien miljoen euro meer op.

Niet alle spelers die voor miljoenen vertrokken bij PSV wisten de verwachtingen in het buitenland in te lossen. Zo speelt spits Jürgen Locadia, tiende op de lijst, na omzwervingen door Duitsland en de Verenigde Staten, inmiddels in de Iraanse competitie.

