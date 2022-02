Column Hugo Borst | Ajacieden moeten na wanprestatie boete doneren aan kindertehuis in Donbas

We zijn in de voetbaljungle allemaal één handdruk van Vladimir Poetin verwijderd, omdat we Dick Advocaat persoonlijk kennen. Ik dacht: zal ik Dickie eens bellen? Vragen wat hij ervan vindt dat het oorlog is in Europa vanwege de frustraties van zijn oude baas. Maar Dick is een behoedzame man. Hij zegt iets in de trant van: ik vind het vreselijk, maar hou mij er lekker buiten.