Column Hugo Borst | De Boer met wappie Weghorst, motivator Babel en supersub Robben naar het EK

Nee. Heel zachtjes zei onze bondscoach nee tegen Hans Kraay junior. Die had hem de vraag gesteld of de mogelijkheid bestond dat Arjen Robben mee zou kunnen doen aan het Europees kampioenschap.



Frank de Boer maakte een aimabele indruk, zondagochtend bij ESPN. In de studio werden hem om beurten namen toegeworpen. Alsof het een gezelschapsspel was. Eigenlijk hoeft Frank niet eens iets te zeggen om te weten wat hij als bondscoach gaat doen. Aan zijn voorhoofd en de zware wenkbrauwen zie je het al. Een millimeter verschuiving en je weet: het is nee. Of ja.