Column Hugo Borst | Remko Pasveer maakte het met zijn medelijden zo veel erger voor Jay Gorter

Laat me het over buigen hebben. Niet in de zin van respect betuigen, nee, buigen als verliezen. Niks bijzonders eigenlijk. Iedere sporter moet eraan geloven. (Op Winston Bogarde na natuurlijk. Die boog niet. Die buigt nog steeds voor niemand. Maar waar was hij zaterdagavond? Ik miste dat kolossale lichaam op de Ajax-bank.) Het is rot, te moeten buigen, maar niet per se rampzalig. Als je je maar weer opricht.