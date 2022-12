Column Johan Inan | En de genomineerden zijn... 54 prijzen voor het afgelopen voetbaljaar

Interview ADO-directeur Edwin Reijntjes over hectisch jaar: ‘Mijn kinderen zeggen: ‘Pap, waarom stop je er niet mee?’

In één van de meest hectische jaren uit de geschiedenis van ADO Den Haag ging het vaak over de rol van Edwin Reijntjes. De veelbesproken voetbaldirecteur vertelt over zijn jaar, waarin hij Bolt als nieuwe eigenaar binnenhaalde, fouten maakte rondom Excelsior-thuis, Dirk Kuyt ontsloeg, Dick Advocaat binnenhaalde en van supporters én spelers forse kritiek kreeg.

21 december