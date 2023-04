Column Sjoerd Mossou | Als de KNVB toch grenzen gaat trekken, laten we dan ook tot het gaatje gaan

Spookduel maakt duidelijk: FC Groningen gelooft niet meer in handhaving na evenaring negatief clubrecord

In het troosteloze decor van een lege Euroborg duwde NEC door een 0-1 zege het labiele FC Groningen naar de rand van de afgrond. In het restant van het zaterdag gestaakte duel werd vooral duidelijk dat het geloof in een Gronings wonder er niet is.