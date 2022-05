Column Sjoerd Mossou | Diep in zijn hart weet Wijnaldum het ook: het is tijd om naar huis te gaan

Met video Ajax kroont zich voor 36ste keer tot landskampi­oen en stuurt Ten Hag in stijl naar Old Trafford

Ajax is voor de 36ste keer in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. Na maanden vol ontsnappingen werd de uitzinnige achterban een voetbalfeest en trainer Erik ten Hag een afscheid in stijl geschonken tegen Heerenveen: 5-0. Volg in dit liveblog de huldiging van de landskampioen.

12 mei