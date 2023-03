Column Sjoerd Mossou | Feyenoord en de KNVB slaagden er blijkbaar niet in Orkun Kökçü uit te leggen wat ‘OneLove' is

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over de OneLove-actie in de eredivisie. ,,Komend weekeinde is het volgende, vermoedelijk laatste deel van de campagne. Er valt weinig meer te redden aan ‘OneLove’, de controverse heeft de boodschap volledig overschaduwd, en het gebrek aan communicatie en daadkracht leidde tot een zeldzame clusterfuck.”