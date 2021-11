Column Sjoerd Mossou | Frank de Boer had beter moeten weten toen hij Promes selecteerde

De kledinglijn van Quincy Promes heet ‘Mask QP’. Op de website van het merk kun je een complete serie aan T-shirts, jasjes en hoodies bestellen, stuk voor stuk versierd met een gestileerd soort Zorro-masker.



Voetballers en kleding: het is meestal geen doorslaand succes. Frank en Ronald de Boer hadden vroeger het merk TwinLife, maar die truien waren zo A-modieus, dat ze zelfs in het centrum van Grootebroek nooit echt hip wilden worden.



József Kiprich lanceerde ooit een spijkerbroekenmerk dat ‘Kiprich No.9’ heette. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk of het een gimmick was, of toch een serieuze poging om Diesel en Levi’s van de kaart te vegen.