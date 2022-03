Column Sjoerd Mossou | Geen toeval: zowel bij Vitesse als bij Abramovitsj ontbraken twee belangrijke woordjes

Voetbalpod­cast | ‘Voetbal en politiek zijn allang niet meer gescheiden werelden’

De maatregelen die wereldwijd worden afgekondigd tegen Rusland zijn ook in het voetbal doorgedrongen. Spartak Moskou mag niet meer in Europa spelen en Rusland kan een streep zetten door het WK in Qatar. Moet Vitesse nu vrezen met een Russische eigenaar? Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

1 maart