Column Thijs Zonneveld | Het kan bijna niet anders of het wordt een slachting in Peking

Niet naar de supermarkt. Niet naar het schoolplein. Niet naar de verjaardag van je oma. Niet met de bus of de trein. Niet naar de borrel van de buurman. Geen bezoek over de vloer. Zo min mogelijk knuffels met je kinderen. Slapen in een ander bed, in een andere kamer. Of in een hotel, in je dooie uppie.