Column Van Hanegem | Dit is een gouden kans voor Ajax om echt ver te komen, want dit Benfica is de weg kwijt

Spits Kaj Sierhuis scheurt kruisband en keert niet meer terug bij Heracles

Kaj Sierhuis (23) heeft zijn voorste kruisband gescheurd en is niet meer inzetbaar dit seizoen. De spits van Heracles Almelo liep de blessure vrijdag op in het duel tegen FC Utrecht. Hij vreesde meteen al het ergste. Het is de zoveelste tegenslag voor Heracles dit seizoen.

15 februari