Column Vivianne Miedema | Dat FC Utrecht met een vrouwenploeg komt, klinkt leuk maar is geen goed idee

Langzaam begin ik weer wat te hobbelen door het huis. Begin deze maand ben ik geopereerd aan mijn knie, nadat ik in december zwaar geblesseerd was geraakt. De operatie is geslaagd. Alles wat de artsen wilden doen, is gelukt. Die knie zeurt nog wel en daardoor lig ik ’s nachts weleens wakker van de pijn. Dat hoort er nu nog bij, zo’n operatie is ook niet niks.

Ik volg door mijn blessure het voetbalnieuws in Nederland nog beter dan normaal. Na AZ komt nu ook FC Utrecht weer met een vrouwenploeg in de eredivisie, zodat we na de zomer een competitie hebben met twaalf teams. Dat klinkt natuurlijk leuk en geweldig, maar ik vind het geen goed idee.

Er is de afgelopen jaren veel ten goede veranderd, dankzij uitstekend werk van een flink aantal mensen met een hart voor vrouwenvoetbal. Maar laten we ook eerlijk zijn. We zijn in Nederland nog lang niet op het niveau waar we willen zijn met de eredivisie vrouwen. Toen ik negen jaar geleden (ja, ik word oud) vanuit de eredivisie overstapte naar Bayern München had ik wel gedacht dat we nu verder zouden zijn geweest. Zeker ook gezien de successen die we in de tussentijd met Oranje hebben geboekt.

FC Twente, PSV, Ajax en nu ook Feyenoord zijn echt goed bezig, maar de realiteit is ook gewoon dat er soms ergens op een koude vrijdagavond op een kunstgrasveld bij een amateurclub wordt gespeeld. Voor 250 toeschouwers. Stop sowieso met dat kunstgras. We willen een volwaardige eredivisie, die wordt niet op kunstgras gespeeld. Simpel.

Ik ben dus geen voorstander van uitbreiding van de eredivisie. Je ziet nu al uitslagen van 8-0 of 9-0. Dat wordt alleen maar erger als er meer clubs zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat AZ (als vervanger van VV Alkmaar) en FC Utrecht direct competitieve elftallen hebben. Het zou me verbazen. Het hangt er natuurlijk ook van af hoeveel die clubs willen investeren. Maar anders halen ze speelsters bij andere clubs weg, waardoor het effect hetzelfde blijft. Waar haal je ineens twee voltallige selecties vandaan, terwijl het algehele niveau nu al niet hoog genoeg is?

Hier in Engeland hanteren ze een systeem waar ik in geloof. Alle clubs uit de drie hoogste divisies zijn verplicht om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Ook de clubs die zelf geen vrouwentak hebben. Het werkt tweeledig: er is geld om de sport te ontwikkelen én het stimuleert clubs om een vrouwentak op te richten. Dat zou in Nederland ook van de grond moeten komen.

Zodat we echt kunnen werken aan een goed fundament voor vrouwenvoetbal in Nederland. Waardoor meisjes op termijn dezelfde faciliteiten en mogelijkheden hebben als jongetjes in de opleiding van een profclub. Begrijp me niet verkeerd: ik snap echt wel dat zoiets niet met één vingerknip kan. Maar we moeten juist wel op deze manier denken als het gaat om de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Ik maak me namelijk zorgen om de eredivisie. En dat is ook binnen Oranje een thema. Als wij met de nationale ploeg op mondiaal topniveau willen blijven presteren, is er een grotere vijver nodig. Er is nu simpelweg niet genoeg talent. Laten we daar naar kijken, in plaats van de eredivisie te willen uitbreiden. Dat is de juiste volgorde.

