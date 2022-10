Column Vivianne Miedema | Vind je het niet leuk dat ik op vrouwen val: prima, maar dan heb ik geen tijd voor je

PEC Zwolle weer tweede in KKD na benauwde overwin­ning op hekkenslui­ter

PEC Zwolle heeft de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie weer in handen. De ploeg van trainer Dick Schreuder boekte een benauwde 0-1 zege bij hekkensluiter Jong FC Utrecht en wipt zo weer over MVV heen. De achterstand op koploper Heracles Almelo bedraagt twee punten.

24 oktober