Column Willem van Hanegem | Iedere Ajacied wordt aan Oranje gelinkt, maar over Mats Wieffer hoor je niemand

Met poll Ajax en PSV in actie in Europa League: geschiede­nis belooft veel goeds voor Amsterdam­mers, Eindhovena­ren ‘de sigaar’

Vanavond staan de heenwedstrijden in de tussenronde van de Europa League op het programma met daarin twee Nederlandse teams. Ajax neemt het op tegen Union Berlin, PSV gaat op bezoek bij Sevilla. Als het verleden garanties zou bieden voor het heden, weten beide clubs één ding: de een staat al met één been in de volgende ronde en de ander kan zich focussen op de eredivisie en het bekertoernooi.