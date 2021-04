Column Willem van Hanegem | Ik kan wel een beetje indenken wat er in Berghuis' hoofd omgaat

Ajax is officieus kampioen en dus feliciteer ik die club nu alvast met de landstitel. Ik vond het de laatste tijd niet meer zo aantrekkelijk wat ze lieten zien, maar de wedstrijd tegen AZ was wel leuk. AZ was voor de pauze de betere ploeg, Ajax was dat na rust. De ontwikkeling van spelers als Rensch, Timber en Gravenberch is de grootste winst van dit seizoen. Dat Ajax de titel zou pakken, dat wisten we allemaal wel. Wie er voor het seizoen anders over dacht, had er in mijn ogen weinig kijk op. Maar zoals gezegd: Ajax is de terechte kampioen en verdient de felicitaties.