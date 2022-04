Column Willem van Hanegem | Niveau keepers is verschrikkelijk

Als Andries Noppert een paar keer een bal tegen heeft gehouden namens Go Ahead, roepen we in dit land dat hij een kandidaat is voor Oranje. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar helemaal onlogisch is het ook weer niet. Want het is echt verschrikkelijk wat de Nederlandse clubs allemaal onder de lat zetten. Feyenoord had Slavia Praag al op de knieën kunnen hebben als Ofir Marciano een beetje normaal had gekeept. Al moeten we ook eerlijk zijn, die keeper van Slavia Praag had zelf in de eredivisie ook tot de minste doelmannen behoord.