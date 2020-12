Competities topamateurs opgesplitst: resultaten tot nu toe vervallen

Samenvatting Waarom doelpunten­ma­chi­ne Ajax dit seizoen magische grens slecht

29 november Ajax boekte bij FC Emmen de zesde zege op een rij in de eredivisie (0-5). Indrukwekkender nog is de manier waarop de doelpuntenmachine van trainer Erik ten Hag door de competitie dendert. Over een scoringsdrift die ongekende vormen aanneemt.