Confrontatie tussen fans op tribune bij Heracles-Ajax: ‘Reactie op provocerend gedrag’

Slap Ajax verslikt zich in Heracles op weg naar CL-clash met Borussia

Ajax is voor de vierde keer in vijf seizoenen tegen puntenverlies aangelopen in Almelo. Een week nadat de koploper PSV vermorzelde en vier dagen voor de kraker tegen Borussia Dortmund in het miljardenbal, beten de Amsterdammers zich stuk op angstgegner Heracles: 0-0.

30 oktober