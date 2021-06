Conte, Van Gaal, Löw, Cocu: wie moet de opvolger worden van Frank de Boer?

PollGaat de voorkeur weer uit naar een Nederlandse bondscoach of wordt een buitenlandse trainer de opvolger van Frank de Boer bij Oranje? Die vraag moet de KNVB snel beantwoorden. Want op 1 september vervolgt het Nederlands elftal de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Noorwegen.

Delen per e-mail

Wie moet het worden? De Italiaan Antonio Conte, die Inter afgelopen seizoen naar de titel loodste, good-old Louis van Gaal, Joachim Löw, die na het EK opstapt als bondscoach van Duitsland, Henk ten Cate, oud-Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst of oud-PSV-trainer Phillip Cocu, Ajax-trainer Erik ten Hag of de net door Olympique Lyon binnengestapte Peter Bosz?

Poll Woe moet Frank de Boer opvolgen bij Oranje? Peter Bosz

Joachim Löw

Antonio Conte

Phillip Cocu

Louis van Gaal

Erik ten Hag

Giovanni van Bronckhorst

Henk ten Cate Woe moet Frank de Boer opvolgen bij Oranje? Peter Bosz (12%)

Joachim Löw (14%)

Antonio Conte (14%)

Phillip Cocu (2%)

Louis van Gaal (25%)

Erik ten Hag (8%)

Giovanni van Bronckhorst (16%)

Henk ten Cate (8%)

Peter Bosz

De voormalig trainer van onder meer Heracles, Vitesse en Ajax werd afgelopen september al benaderd voor de trainersklus bij de KNVB, maar kreeg destijds een ‘nee’, De toenmalig coach van Bayer Leverkusen tekende onlangs een tweejarig contract bij Olympique Lyon en lijkt daardoor geen serieuze optie.

Joachim Löw

De Duitser neemt na dit Europees kampioenschap afscheid van de Duitse nationale voetbalploeg, die hij liefst vijftien jaar leidde als bondscoach. Vanaf eind juli is hij een vrij man, waardoor hij mogelijk op de lijst van Oranje zal verschijnen. Löw kroonde zich in 2014 tot wereldkampioen met Die Mannschaft, maar kent ook de klappen van de zweep: in 2018 was de groepsfase het eindstation.

Volledig scherm Joachim Löw. © Pool via REUTERS

Antonio Conte

Wellicht dat Stefan de Vrij een hengeltje kan uitgooien naar Conte, met wie de verdediger afgelopen seizoen de Italiaanse landstitel veroverde. Na onenigheid met het bestuur over transfers besloot de bevlogen coach op te stappen, waardoor ook zijn naam op de lijst met mogelijke opvolgers van Frank de Boer kan.

Phillip Cocu

Zit al maanden zonder werk na zijn ontslag bij Derby County. Cocu toont veel gelijkenissen met De Boer: met PSV was de ex-middenvelder in de Eredivisie zeer succesvol, maar over de grenzen maakte hij minder indruk. Naast zijn ontslag bij Derby County werd hij ook op straat gezet bij Fenerbahce.

Louis van Gaal

Een naam die de laatste jaren steevast de revue passeert als er een nieuwe bondscoach moet worden aangesteld. Van Gaal is weliswaar gepensioneerd, maar zette de deur richting Oranje vorig jaar nog op een kier. Tussen 2000 en 2002 en 2012 en 2014 stond hij al aan het roer van Oranje. Het hoogtepunt? De derde plaats op het WK 2014.

Erik ten Hag

Met afstand de meest succesvolle Nederlandse trainer van het moment. Ten Hag laat Ajax zowel nationaal als internationaal imponeren, wat afgelopen seizoen leidde tot de landstitel, KNVB beker én een plek in de kwartfinale van de Europa League. Ten Hag werd de laatste maanden ook in verband gebracht met Tottenham Hotspur, maar antwoordde door zijn contract in Amsterdam met een jaar te verlengen.

Volledig scherm Erik ten Hag. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Giovanni van Bronckhorst

Na een jarenlange prijzendroogte hielp clubicoon Van Bronckhorst Feyenoord aan vijf prijzen, waaronder de landstitel in 2017. De voormalig linksback beleefde ook matige periodes bij Feyenoord, maar mocht uiteindelijk vier jaar aanblijven. In 2020 koos hij voor een lucratief avontuur bij het Chinese Guangzhou R&F, maar daar maakte hij in december een einde aan.

Henk ten Cate

Ten Cate lijkt in alles de perfecte bondscoach, maar werd nog nooit aangesteld door de KNVB. De 65-jarige Amsterdammer staat momenteel onder contract bij het Saudi-Arabische Al-Wahda FC. In 2017 was hij eigenlijk al zo goed als aangesteld, maar switchte de bond uiteindelijk alsnog naar Dick Advocaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.