Coremans wordt vader en promoveert met Sparta op dezelfde dag: Dit is zo geweldig

De promotie naar de eredivisie kwam voor velen onverwacht. Maar niet voor de spelers van Sparta. Want, zo stelde routinier Adil Auassar na de 0-2 overwinning van de Rotterdamse club op De Graafschap: ,,Snelheid, routine, conditie, voetballend vermogen; ons team heeft alles. En dat hebben we vanavond laten zien.”

Met het verband om beide enkels beende Adil Auassar door de catacomben van De Vijverberg. Hij had overal pijn, bekende hij, maar voelde er niks van. ,,Dit is zo ongelooflijk mooi, man. En we verdienen het ook zo”, stelde de maker van de 0-2 dinsdagavond. ,,Vanaf de eerste minuut hebben we laten zien waar we voor kwamen: de overwinning. En gelukkig zat het ons nu eens mee. Sparta speelt na de zomer weer in de eredivisie; een mooier cadeau kan ik me niet wensen voor iedereen die de club zo fantastisch heeft gesteund dit seizoen.”

Bevalling en promotie

Voor doelman Tim Coremans van Sparta was het helemaal een speciale dag. Een paar uur eerder stond hij nog naast het ziekenhuisbed van zijn vriendin, die zojuist bevallen was van hun zoontje Luca. Nu, kort na de 0-2 zege van Sparta op De Graafschap, zijn er opnieuw tranen van vreugde. ,,Man, dit is zo mooi. Dit is zo geweldig. Echt ik heb er geen woorden voor.” Het is, kortom, zeker de avond van die zo uitstekende vervanger van Roy Kortsmit. Ook qua oneliners. Over zijn kersvers vaderschap: ,,Vanochtend moest mijn vrouw pieken, nu kon ik pieken. Heerlijk!”

Even verderop stond Halil Dervisoglu. Hij wilde dit seizoen nog weleens botsen met zijn coach Henk Fraser, de spits met het Turkse temperament. Maar vanavond vielen de twee elkaar hartstochtelijk in de armen. Met de 0-1 had de invaller de aanzet gegeven voor de latere overwinning van de Rotterdammers. ,,Je moet altijd geloof houden. Dat geloof straalden we vanavond uit. Je moet nooit bang zijn. Van niemand. Wij zijn van niemand bang. En dat heeft Sparta tegen De Graafschap uitgestraald. Deze overwinning is volkomen terecht.”

Trainer Henk Fraser bekeek de vreugdetaferelen van een afstand. Een tikkeltje gereserveerd, leek hij, onder de feestvreugde. Het was maar schijn. ,,Zo ben ik nu eenmaal”, zei de coach met een lach om de mondhoeken gekruld. ,,Ik ben super trots op de boys, gun ze deze prachtige prestatie van harte. We zijn, ook bij tegenslag, altijd een team gebleven. Die saamhorigheid betaalt zich nu uit. Sparta is terug waar deze prachtige, voor het Nederlandse voetbal o zo waardevolle club thuishoort: in de eredivisie. Dat mag gevierd worden. En dat gaan we doen ook.”

Volledig scherm Tim Coremans viert het feest. © BSR Agency

Volledig scherm Sparta-spelers juichen. © BSR Agency