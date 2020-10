Corona zorgt voor uitloop eredivisie: bijna honderd spelers minder onder contract

De cijfers zijn wat vertekend. Als clubs in de winter spelers halen moeten die er nog bij opgeteld worden. Maar toch is de verwachting dat de clubs drie tot vier spelers minder contract nemen dan het afgelopen seizoen. PEC Zwolle heeft momenteel 14 contractspelers minder dan aan het einde van het vorig seizoen. Ook bij FC Utrecht en Feyenoord is sprake van een forse inkrimping van de selectie.



Volgens Evgeniy Levchenko , voorzitter van de Vereniging voor Contractspelers (VVCS) is er van een alarmerende situatie geen sprake. ,,Het aantal spelers dat zonder club zit is niet veel groter dan andere jaren. Van de jongens die deze zomer in het team VVCS speelden heeft de helft alsnog onderdak gevonden. Dat was vorig seizoen ook zo", zegt hij.