Crisis nog niet bezworen bij PSV: ‘Het is logisch dat je onzeker wordt, dat is menselijk’

Luuk de Jong erkende dat de crisis nog niet is bezworen, maar zei wel dat PSV goed heeft gereageerd na het verlies op bezoek bij FC Emmen. Go Ahead Eagles werd met 2-0 verslagen.

,,Kijk, je moet na het duel bij FC Emmen gewoon reageren. Dan moet je hier winnen", benadrukte De Jong bij ESPN. ,,Wij krijgen vaak genoeg kansen, maar scoren niet. De tegenstander maakt dan wél de eerste kans af.” Zo schetste de captain de huidige situatie van de club. ,,Dan moet je gewoon winnen.”

Ook trainer Ruud van Nistelrooij was blij met de zege, maar verkeerde niet in hosannastemming. ,,Noem het lichte euforie. Ik ben vooral blij met de winst. Mooi is dat we geen tegengoal hebben gekregen. Het was verschrikkelijk geweest als we weer punten hadden verloren.”

Hij zei vooraf dat PSV in crisis verkeerde. ,,Maar dat was het allang bij ons. Het was ook crisis na het gelijkspel tegen Sparta en Fortuna Sittard. Het was niet gezellig bij ons op het trainingscomplex”, stelde de coach, die positief was over Joey Veerman. ,, Ik heb niet alleen een Veerman gezien die goed is aan de bal. Hij was een complete middenvelder. Zo zien we hem graag. Natuurlijk had hij het lastig de afgelopen weken. Maar hij heeft zich uiteindelijk wel teruggeknokt.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij met links van hem zijn assistent Fred Rutten. © Pro Shots / Erik Pasman

Broos vertrouwen

En ook PSV knokte en vocht zich naar een zege. Het vertrouwen bij de thuisploeg was broos. Ook tegen Go Ahead. ,,Het kan chaos worden als het maar 1-0 blijft, maar we pakken door en geven ook niet heel veel kansen weg", zei De Jong. ,,Maar het is logisch dat je onzeker wordt, dat is een menselijke reactie.”

Hoe de PSV-aanvoerder uit de crisis denkt te komen? ,,Door punten te pakken. Dat geeft het meeste vertrouwen. Het is ook belangrijk dat we wedstrijden goed blijven uitspelen", antwoordde De Jong. ,,We moeten weer de kracht uitstralen dat de tegenstander geen hoop meer heeft om punten te pakken.”

Volgende week wacht een kraker in de Kuip met koploper Feyenoord. ,,Die prachtige grasmat en dat volle stadion. Daar hebben we al het hele jaar zin in. Feyenoord is voor mij nu de beste ploeg van de Eredivisie. Niet alleen omdat ze bovenaan staan. Zij zijn favoriet, maar met de juiste strijdlust is er zeker iets mogelijk.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.