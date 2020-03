Crisisoverleg bij KNVB vanwege corona: noord speelt dit weekeinde tegen zuid

De clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie komen morgen bij de KNVB bijeen voor een crisisoverleg. In Zeist zal worden gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen vanwege het coronavirus.

Voor komend weekeinde is er een pikant programma in de eredivisie: De Brabantse clubs spelen allemaal thuis tegen clubs uit het noorden, waar nauwelijks mensen besmet zijn met het coronavirus. Het is de vraag of dat mét publiek kan nu de overheid Brabanders heeft verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Kunnen ze dan wel massaal naar het stadion komen?

En hoe zit het met de uitfans? Kunnen Emmen (naar PSV), FC Groningen (naar RKC) en Heerenveen (naar Willem II) dit weekeinde wel supporters nemen naar een risicogebied? Of AZ, dat vlakbij Brabant bij VVV Venlo moet aantreden. En wat doet NAC, dat vrijdag een niveautje lager tegen Cambuur in Leeuwarden moet spelen? Is het verantwoord om supporters mee te nemen naar het noorden?

De clubs zullen daar zelf geen beslissing over nemen. Zij wachten het advies af van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de lokale driehoek.

Intussen nemen de Brabantse BVO’s ook zelf maatregelen. Willem II overweegt om vanaf morgen zoveel mogelijk personeel thuis te laten werken. Net als RKC wil de club dat spelers telefonisch geïnterviewd worden. Afgelopen weekeinde waren de spelers van PSV (en Feyenoord) ook al beperkt beschikbaar voor de pers.

Maandag liet de KNVB weten dat er vooralsnog geen reden is om vanwege het virus wedstrijden te schrappen of zonder publiek te gaan spelen. De voetbalbond brengt wel diverse scenario’s in kaart voor het geval de situatie verandert.