Cristiano Ronaldo gaat in gesprek met Erik ten Hag, Jeremain Lens kan loopbaan vervolgen in Serie C

De worsteling van Lieke Martens: ‘Ben kritisch op mezelf, er moet meer gebracht worden’

Waar ze ook komt, zijn de ogen op haar gericht. Lieke Martens (29) leidde Oranje in 2017 naar de EK-titel en werd de beste speelster van het toernooi. Vijf jaar later speelt ze (vooralsnog) een fletse rol. Waarom komt het er nu niet uit en wat heeft de speelstijl van de Oranjevrouwen daarmee te maken? ,,Dit is geen FC Barcelona.”

18 juli