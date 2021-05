Curieuze beelden: Oranje-afvaller El Ghazi krijgt ‘slechtnieuws-appje’ van De Boer tijdens tv-opname

Podcast | Maarten Wijffels: ‘Het afscheid van Advocaat had nog wel wat grootser gemogen’

24 mei In de laatste reguliere Voetbalpodcast van het seizoen bespreken Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Mikos Gouka de finales van de play-offs, het afscheid van Dick Advocaat, de positie van Ronald Koeman bij FC Barcelona, de toekomst van Wijnaldum en de voorbereiding van Oranje op het EK. Presentatie is, als vanouds, in handen van Etienne Verhoeff.