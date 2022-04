Cyriel Dessers boos na reserverol: ‘Ik ben geen Thierry Henry, maar had volgens mij meer krediet verdiend’

VideoJens Toornstra baalde van het gelijkspel van Feyenoord tegen Slavia Praag (3-3) in het thuisduel van de kwartfinale in de Conference League. ,,We geven zo’n beetje in de allerlaatste seconde de gelijkmaker weg”, zei hij over de 3-3 van Ibrahim Traoré in de 95e minuut. ,,Dat mag niet.”

,,Zij kregen nog een hoekschop in blessuretijd”, analyseerde Toornstra. “Dan moeten we er alles aan doen dat die bal er niet in gaat. Maar er ging te veel fout. Ik had zelf misschien ook met mijn hoofd naar de bal moeten duiken. Dit is echt zonde, ook al is er niets verloren. We hebben volgende week in Praag misschien al aan een doelpunt voldoende.”

Feyenoord begon uitstekend aan het duel in een uitverkochte Kuip. Luis Sinisterra maakte al na 10 minuten de 1-0. Maar de thuisploeg raakte van slag na een omstreden gelijkmaker van Peter Olayinka. De aanvoerder scoorde, terwijl zijn ploeggenoot Yira Sor hinderlijk buitenspel leek te staan. In de kwartfinales van de Conference League is er geen videoscheidsrechter om dat nog eens rustig te controleren.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Orkun Kökçü dacht met de 3-2 de winnende te maken uit een vrije trap, maar Traoré bracht de middenvelder weer in mineur. ,,Dan overheerst de teleurstelling", zei de Turkse spelmaker voor de camera van ESPN. ,,Mijn doelpunt voelde als de winnende, dus dat maakt het doelpunt in de laatste seconde zuur. We hadden niet gelijk hoeven spelen.”

Rode kaart Pusic

Veel spelers van Feyenoord gingen na het rustsignaal verhaal halen bij de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler. Tijdens een opstootje met toegesnelde voetballers van Slavia Praag kreeg assistent-trainer Marino Pusic van Feyenoord een rode kaart. ,,Mensen die niet deelnemen aan het spel moeten eigenlijk geen rood krijgen”, vond Toornstra. ,,In de rust hebben we gezegd dat we ons hoofd koel moesten houden, maar dat is niet echt gelukt. We kwamen op achterstand, maar dan is het toch knap dat we ons toch nog naar die 3-2 knokken. Daarna moet je het alleen niet meer weggeven.”

Dessers niet blij met reservebeurt

Cyriel Dessers was niet te spreken over zijn reservebeurt. Arne Slot gaf de voorkeur aan Bryan Linssen in de punt van de aanval. ,,Ik dacht gisteren nog dat ik het vertrouwen zou krijgen en dat ik zou gaan spelen. Na het persmoment hoorde ik het pas. Ik wil gewoon heel graag naar die halve finale, dus als ik moet invallen gaat die knop om. Je stelt het team altijd boven het individu. Orrie scoorde net voor het einde. Dat leek het ideale scenario, maar helaas niet”, zei Dessers. ,,Ik krijg nu eindelijk mijn kans na bijna dertig wedstrijd. Natuurlijk wil ik nog beter speler, maar ik ben geen Thierry Henry. Zeker in Europese wedstrijden is mijn waarde wel gebleken. In Praag dan maar ja, daar ga ik wel voor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Bekijk hier onze sportvideo's: