Daan Bovenberg (32) wordt bij Excelsior de jongste directeur in betaald voetbal

De 32-jarige geboren Utrechter treedt letterlijk in de voetsporen van de toekomstig technisch manager van SC Heerenveen. De Haan maakte in 2012 namelijk ook de stap van commercieel naar algemeen directeur, toen als opvolger van Simon Kelder. Bovenberg heeft bovendien net als De Haan een verleden als voetballer bij Excelsior. Al op 27-jarige leeftijd stopte Bovenberg, die ook voor FC Utrecht en NEC uitkwam, als profvoetballer.

Bovenberg, die met 32 jaar de jongste algemeen directeur in het Nederlandse profvoetbal wordt, kan in het Van Donge & De Roo Stadion flink aan de bak. De Haan laat Excelsior niet in de makkelijkste periode achter. De club zit in een behoorlijke transitiefase en hoopt de komende maanden een sportieve basis te leggen om weer aan te haken bij de top van de eerste divisie, zodat eredivisievoetbal weer in zicht komt.