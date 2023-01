Daley Blind bereidde zich bij AFC voor op Bayern: ‘Jongens werden opgetrommeld in hun kerstvakantie’

Dat hij niet meer welkom was bij Ajax, betekende dat Daley Blind eind december zelf een plek moest zoeken om te trainen in afwachting van een nieuwe club. Voordat de 99-voudig international tekende bij Bayern München, klopte hij met succes aan bij de Amsterdamse amateurclub AFC.

,,Het is wel grappig dat de groepstraining bij de amateurs van AFC 1 mijn voorbereiding op Bayern is geworden’’, zegt Blind lachend. ,,Die club ligt bij mij naast de deur en in eerste instantie wilde ik er een paar ballen vragen om in mijn eentje wat te kunnen doen. Maar de trainer van AFC was zo aardig om jongens op te trommelen die in hun kerstvakantie ook zin hadden om bezig te zijn.”

,,Een mannetje of acht, negen vond het leuk om met mij samen overdag te trainen. Dat hebben we zo een aantal keer gedaan. Daarnaast had ik het eerst in mijn leven een sportschoolabonnementje genomen.’’

Exclusief interview met Daley Blind

Als Daley Blind over Bayern München praat, twinkelen zijn ogen. Praat hij over Ajax, dan zit er nog veel pijn en verdriet. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het persoonlijk was bij Alfred Schreuder.” Lees hier zijn hele verhaal.

Nadat Blind interesse van onder meer PSV terzijde had geschoven, was het vanaf 6 januari bij Bayern meteen aanpoten. ,,We gingen een dag nadat ik had getekend meteen op trainingskamp naar Qatar. Dat was ook wel apart: in Doha had ik mijn laatste groepstraining op profniveau gedaan, op 8 december met Oranje tijdens het WK.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klaar voor Bundesligastart

Inmiddels is hij topfit en klaar voor de Bundesligastart, vrijdagavond uit bij RB Leipzig. ,,De eerste oefenwedstrijd vorige week (tegen RB Salzburg, red.) ging goed. Altijd fijn als de eerste schroom eraf is met een invalbeurt. In een gesprek heeft trainer Julian Nagelsmann me de tactiek van Bayern uitgelegd. De spelprincipes doen me wel denken aan die van Erik ten Hag bij Ajax. Bijvoorbeeld de backs die aan de binnenkant de bal vragen op het middenveld, aan de contrakant. Of het doordekken van de verdedigers als we hoog druk zetten.

Volledig scherm Daley Blind in actie voor Bayern München. © DeFodi Images via Getty Images

,,Ze zien me bij Bayern als optie voor de posities links centraal achterin en linksback. En eventueel zou het middenveld ook kunnen, maar dat is niet benoemd. Ik ben in eerste instantie als stand-in binnengehaald, maar er zijn zoveel wedstrijden in alle competities. Nagelsmann werkt als trainer bewust niet met een heel grote kern, want hij wil dat alle spelers in zijn selecties altijd perspectief zien.’’