Daley Blind: Het lijkt of alles klopt bij ons

De 0-1 van de Amsterdammers viel zeven minuten voor de pauze, op een moment dat Ajax het lastig had. Blind kopte een voorzet van Dusan Tadic fraai binnen. ,,Het was een beetje op gevoel, normaal kop ik ze niet zo in. Een heerlijk gevoel dit.”



Blind was direct na afloop in extase na de bekerwinst. ,,Het leeft heel erg in Amsterdam. Het is hunkeren naar een prijs. Dit is de eerste, hopelijk kunnen we nog meer prijzen pakken”, aldus Blind, die zelf opviel vanwege zijn felle en sterke optreden, ook de laatste weken. ,,Ik doe m’n uiterste best. Het lijkt of alles klopt bij ons, binnen en buiten het veld. Dit gevoel moeten we nu vasthouden en koesteren.”



De planning voor de rest van de avond? ,,We gaan nu terug naar Amsterdam en eten daar op de club geloof ik nog wat. Nee, dat wordt geen echt bier drinken. Misschien een 0.0", aldus Blind. ,,Wij zijn nog niet klaar. Het seizoen kan mooier en mooier worden.”