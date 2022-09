Daley Blind kritisch op spel Ajax: ‘Voetballend hebben we te weinig gebracht’

,,We wilden te weinig het spel bepalen en daardoor kregen we er geen grip op”, reageerde Blind bij RTL7. ,,We hebben ook te vaak de lange bal gehanteerd waar we eigenlijk moesten voetballen.”

Daardoor werd het volgens de 32-jarige speler een fysieke wedstrijd. ,,En dat is het spel dat Liverpool graag wil spelen, dan komen zij in hun kracht. Ik kan iedereen een compliment geven voor de vechtlust vanavond, maar voetballend hebben we echt te weinig gebracht. Daar kunnen we niet tevreden over zijn.”