Daley Blind: Niet nog zo'n jaar bij United

Een voetballer wil spelen, zegt Blind. ,,Maar United is ook een mooie grote club. Natuurlijk is daar veel concurrentie. Ik sta daar nog een jaar onder contract. Ik zal zeker geen paniektransfer maken. Want het is niet gezegd dat je bij een nieuwe club wel gaat spelen. Het is even afwachten, maar het lijkt me logisch dat ik niet tevreden was over de tweede helft van het seizoen. Dus eerst maar eens op vakantie en dan alle mogelijkheden naast elkaar leggen."