Dalmau man van het weekend, elf onvoldoendes bij Feyenoord

Hirving Lozano kreeg een vier voor zijn matige optreden tegen sc Heerenveen, maar dat gold ook voor een heel contingent aan Feyenoorders. De ongelukkige Sven van Beek die alweer een eigen doelpunt maakte bijvoorbeeld, maar ook Calvin Verdonk, Jordy Clasie, Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis en Jens Toornstra kregen een vier.

ADO Den Haag – PEC Zwolle 1-0

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Troupée 7,5 (71. Malone -), Beugelsdijk 5,5, Kanon 6, Meijers 6,5; Immers 7, El Khayati 6, Bakker 6; Goossens 6 (88. Pinas -), El Khayati 6, Becker 6; Necid 6,5 (82. Falkenburg -)

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Hamer 6,5, Van Polen 5, Lam 5, Ehizibue 5; Bouy 5 (78. Flemming -), Clement 5, Namli 6,5; Van Crooij 6 (73. Dekker -), Thy 5,5, Elbers 5,5 (69. Leemans -)

Scheidsrechter: Kooij 7

Man of the match: Was het een verdwaalde voorzet of niet? In elk geval zorgde Giovanni Troupée met zijn doelpunt voor de overwinning van ADO.

AZ – VVV-Venlo 3-0

AZ: Bizot 7,5; Svensson 7,5, Vlaar 6,5 (75. Hatzidiakos -), Koopmeiners 7, Ouwejan 6,5; Midtsjø 7, Maher 7,5 (84. Vejinovic -), Til 7,5; Stengs 6, Seuntjens 6,5 (74. Gudmundsso -), Idrissi 6

VVV-Venlo: Unnerstall 7; Dekker 5, Post 5, Röseler 5,5, Rutten 5; Linthorst 5, Seuntjens 5, Van Ooijen 4,5 (75. Van Bruggen -); Joosten 5,5, Mlapa 5,5, Grot 5

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the match: Dwingend als vorig seizoen en minstens zo meedogenloos. Guus Til is bezig aan zijn beste periode dit seizoen. De aanvoerder van AZ twijfelde niet toen hij na zeven minuten een kans kreeg. Dat zegt genoeg over zijn zelfvertrouwen.

Volledig scherm Guus Til is met AZ bezig aan een sterk 2019. © BSR Agency

Heracles Almelo – Fortuna Sittard 6-0

Heracles Almelo: Blaswich 7, Breukers 7,5, Van Hintum 7, Van den Buijs 7, Czyborra 7, Osman 7,5, Drost 7 (85. Duarte -), Merkel 7, Kuwas 7,5, Dalmau 8,5 (82. Van der Water -), Peterson 7 (71. Dos Santos -)

Fortuna Sittard: Koselev 5, Ciranni 5,5, Ramirez 5, El Messaoudi 5, Pinto 5, Smeets 5,5 (77. Essers -) Balic 5, Hutten 5 (39. Semedo 5), Diemers 5, Novakovich 5, Lamprou 5

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Hij krijgt recent niet altijd meer een basisplek, maar de Spaanse spits Adrián Dalmau bleek tegen Fortuna Sittard goud waard voor zijn ploeg. Met zijn vier treffers is hij pas de tweede Spanjaard in de eredivisie die in één wedstrijd minstens drie doelpunten maakte. Trainer Wormuth vond evenwel dat ploeggenoot Brandley Kuwas de man van de wedstrijd was.

sc Heerenveen – PSV 2-2

sc Heerenveen: Hahn 6,5, Hornkamp 7 (79. Dresevic-), Hoegh 6,5, Pierie 5,5, Woudenberg 6, Rienstra 6,5 Schaars 7 (40. Kobayashi 6), Vlap 7, Van Bergen 7,5, Lammers 5,5, Mihajlovic 6 (61. Johnsen -)

PSV: Zoet 5, Dumfries 5,5, Schwaab 5,5, Viergever 5,5 Angelino 5 Rosario 5,5, Pereiro 6 (59. Ihattaren 6), Hendrix 5, Bergwijn 5,5, De Jong 6, Lozano 4 (46. Gakpo 6)

Scheidsrechter: Kamphuis 7

Man of the match: Het doelpunt van Mitchell van Bergen deed de wedstrijd ontbranden. De buitenspeler bleef ook gevaarlijk in het vervolg.

Volledig scherm Hirving Lozano kreeg een 4 voor zijn optreden tegen Heerenveen. © Pim Ras Fotografie

Vitesse – Willem II 3-2

Vitesse: Eduardo 7; Karavaev 5,5, Doekhi 5,5, Clarke-Salter 5,5, Clark 7,5; Ødegaard 7,5, Bero 5,5, Foor 6, Büttner 5,5 (90. Ali -); Darfalou 4 (38. Dauda 5,5, 88. Margaret ), Linssen 7

Willem II: Wellenreuther 7; Dankerlui 4,5 , Meissner 5, Peters 6, Heerkens 5,5; Llonch 4 (46. Pavlidis 7), Crowley 6,5 (87. Kristinsson -), Tapia 7: Özbiliz 5,5, Isak 6, Vrousai 6 (77. Anita - )

Scheidsrechter: Lindhout 5

Man of the match: Max Clark maakte tegen Willem II zijn eerste doelpunt van het seizoen. De Engelsman bleek bovendien een betrouwbare vervanger van Alexander Büttner.

Ajax – NAC 5-0

Ajax: Onana 7; Mazraoui 6,5, De Ligt 7, Blind 6,5, Tagliafico 7 (73. Veltman -); Schöne 6 (46. Dolberg 7), De Jong 6,5; Ziyech 7, Van de Beek 6,5, Neres 6,5; Tadic 7 (73. Ekkelenkamp -)

NAC Breda: Van Leer 5,5; Van Anholt 5,5, Koch 5,5, Dervite 5,5 (76. Klomp -), Palmer-Brown 5, Gersbach 5; , Lundqvist 5, Nijholt 5, El Allouchi 5,5, Rosheuvel 5 (88. Korte -); Kastaneer 5 (79. Mühren -)

Scheidsrechter: Mulder 6

Man of the match: Andre Onana verrichtte in de eerste helft een cruciale redding. Hij voorkwam ermee dat NAC op voorsprong kon komen. Bij een 5-0-stand zorgde hij ervoor dat het verschil tussen Ajax en de opponent vijf bleef.

Excelsior – FC Emmen 2-1

Excelsior: Damen 6.5; Horemans 6, Mattheij 5.5, Oude Kotte 6, Burnet 6 (80. Van der Meer); Schouten 6.5, Messaoud 5.5 (88. Haspolat), Koolwijk 7; Edwards 7, El Hamdaoui 6.5, Bruins 5 (52. Eckert 6.5)

FC Emmen: Scherpen 6; Gronsveld 6, Lukic 5, Bakker 5.5, Cavlan 6; Bannink 5.5 (72. Slagveer), Bijl 6, De Leeuw 6 (60. Niemeijer), Chacon 5 (72. Arias); Jansen 5.5, Braken 5

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Marcus Edwards komt steeds meer los bij Excelsior. Hij was tegen FC Emmen goed voor een doelpunt en een assist.

FC Groningen – Feyenoord 1-0

Feyenoord: Vermeer 6,5; Martina 4,5, St. Juste 4,5, Van Beek 4, Verdonk 4 (72. Ayoub -); Clasie 4, Van Persie 5, Vilhena 5; Berghuis 4, Jørgensen 4, Toornstra 4 (54. Larsson 5)

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 7,5, Te Wierik 7, Chabot 7,5, Handwerker 7; Reis 8, Memisevic 7,5, Mahi 7 (86. El Hankouri -); Doan 7,5, Sierhuis 7,5 (72. Bel Hassani -), Bruns 6,5 (81. Gladon -)

Scheidsrechter: Makkelie 7,5

Man of the match: Ludovit Reis is pas achttien jaar oud maar speelde al 34 wedstrijden in de eredivisie. Die tegen Feyenoord was één van zijn beste.

Volledig scherm De spelers van FC Groningen vieren de zege op Feyenoord. © BSR Agency

De Graafschap – FC Utrecht 0-1