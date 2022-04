Damaris Egurrola laat zich zien met treffers bij weer een ruime zege van Oranjevrouwen

Door de boycot van de KNVB van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus oefenden de Oranjevrouwen vanavond in Den Haag tegen Zuid-Afrika, volgens bondscoach Mark Parsons een ploeg die goed kan omschakelen. Maar van een denderend niveau was Zuid-Afrika toch bepaald niet.

De Oranjevrouwen, die vrijdagavond met 12-0 wonnen van het zeer zwakke Cyprus in de WK-kwalificatie, gingen ook vanavond vrolijk door met scoren. En hoe. Jackie Groenen schoot na een krap kwartier fraai raak van afstand en het doelpunt van Lineth Beerensteyn na een halfuur, in één keer uit de lucht na een voorzet van de steeds nadrukkelijker op de deur kloppende linksback Marisa Olislagers, was zo mogelijk nog fraaier.

Tussendoor liet Aniek Nouwen zich verrassen door de snelle Zuid-Afrikaanse spits Thembi Kgatlana, die de gelijkmaker aantekende. Nouwen en Dominique Janssen werden vooral door deze Kgatlana op de proef gesteld en hadden de hele wedstrijd grootse moeite met haar snelheid. Zij verdiende vlak na rust ook een strafschop. Sari van Veenendaal pakte de zeer zwakke inzet van Noko Matlou klemvast.

Volledig scherm Sari van Veenendaal keert de penalty. © Pro Shots / Toon Dompeling

Het had ook geen gelijkmaker geweest, want nog voor rust had Vivianne Miedema al voor 3-1 gezorgd. Na haar dubbele hattrick tegen Cyprus was ze ook nu weer trefzeker met een laag diagonaal schot, haar 92ste interlanddoelpunt. Maar de vrouw van de avond was Damaris Egurrola, de middenvelder van Lyonnais die onlangs Oranje verkoos boven Spanje en de Verenigde Staten en die net als tegen Cyprus inviel. Haar tweede interland luisterde ze op met twee doelpunten: een kopbal en een rebound.

Intussen won in de WK-kwalificatie IJsland met 0-1 van Tsjechië, waardoor IJsland koploper is in de groep met vijftien punten, één meer dan Oranje. Omdat alleen de groepswinnaar zich direct kwalificeert voor het WK, zit er wel wat druk op Nederland – IJsland op 6 september, na het EK. En het blijft afwachten wat de UEFA beslist over het gecancelde duel met Belarus.