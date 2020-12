Danjuma droomt van EK: ‘Maar in België en ­Engeland ben ik bekender dan in ­Nederland’

Door Mikos Gouka



Om maar met de deur in huis te vallen. In 2018 kwam je met ­raketsnelheid omhoog. Waar sta je nu?

Danjuma: ,,Het gaat heel goed met me. Over de periode in 2018: ik ging naar Club Brugge, scoorde in de Champions League tegen Atlético Madrid en al snel kwam de oproep van Oranje. Ik debuteerde als invaller tegen Duitsland en we wonnen dat duel in de Nations League. Daarna volgde het basisdebuut tegen België. In die wedstrijd maakte ik de 1-1. Helaas raakte ik kort daarna geblesseerd en volgde er een vervelende periode. Maar dat ligt ver achter me, het gaat echt prima. Ik ben klaar om richting de top te gaan.’’