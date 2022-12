Danny Blind keert niet meer terug als commissaris bij Ajax: ‘Ik wil mijn handen vrij hebben’

Ajax moet op zoek naar een nieuwe commissaris technische zaken. Danny Blind keert definitief niet terug in die rol. Blind (61) verliet de raad van commissarissen vorig jaar om Louis van Gaal te assisteren bij Oranje. ,,Ik wil mijn handen vrij hebben, ook na het WK. Dat weet Ajax overigens al een tijdje’’, zegt Blind na geluiden dat zijn rentree in de RvC op handen zou zijn.

Zijn beslissing om niet terug te keren bij Ajax nam Danny Blind al begin november. Hij maakte het ook kenbaar bij de directie van de club. ,,Op 10 november heb ik met Edwin van der Sar gezeten’’, zegt Blind. ,,Nu het WK voorbij is en mijn werk bij Oranje is gestopt, verschijnen er berichten over een rentree in de RvC. Dat is dan bij deze uit de wereld.’’

Hoewel Ajax nog steeds graag zou zien dat hij weer in stapt, kiest Blind ervoor ‘om zijn handen vrij te hebben.’ Hoofdtrainer ziet hij zichzelf niet meer worden, een rol als assistent kan wel. Dat is de afgelopen anderhalf jaar bij Oranje weer goed bevallen. Er speelt op dit moment niks, maar het voorkomt dat hij zijn zetel in de RvC nog een keer zou moeten verlaten, mocht er in de komende periode een interessante baan in een trainersstaf voorbij komen.

Combinatie met tv-werk

Het geeft ook meer ruimte in zijn tv-werk als analyticus bij Ziggo Sport. Als commissaris of staflid bij Oranje was Blind daarin beperkt. Wedstrijden met Ajax- en Nederlands elftalspelers deed hij niet.

Blind kon bij Ajax de commissaris worden die een zware stem krijgt in het selecteren van een nieuwe technisch directeur. Marc Overmars is al weg sinds februari, maar zijn functie is nog altijd niet definitief ingevuld.

Afgelopen zomer ontstond het beeld dat de RvC de regie had gepakt bij transferzaken en niet de directie. RvC-voorzitter Leen Meijaard ontkende dat op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in november. Hij erkende wel dat er stevige discussies zijn. Meijaard: ,,Bij afwezigheid van Danny Blind als voetbalcommissaris geldt Adrie Koster als adviseur van de RvC. Transfers vormen een groot deel van de begroting van Ajax. We fluiten de directie soms ook terug. Er zijn regelmatig discussies. Meestal blijft dat binnenskamers, maar deze zomer plots niet.’’

Onrustig is het bij de club ook rond Daley Blind, de zoon van Danny. Blind junior verloor recent zijn basisplaats en inmiddels is het onduidelijk of hij onder trainer Alfred Schreuder nog bij Ajax blijft.

Randzaken hebben ‘niet mee geholpen’, zegt Danny Blind. Maar zijn beslissing is niet bepaald door bijvoorbeeld de actuele situatie met zijn zoon. ,,Ik kan zaken al jaren rationeel scheiden. Wat ik zeg: Begin november was ik er voor mezelf al wel uit. En dat is niet meer veranderd.’’

Blind was in totaal 29 jaar aan Ajax verbonden in allerlei functies. Commissaris werd hij in 2018.

Dossier WK voetbal

Lees hier alles terug over het WK voetbal in Qatar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.