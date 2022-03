Danny Makkelie krijgt Klassieker, Dennis Higler na ophef geen optie

1945-2022 PEC Zwol­le-red­der Gaston Sporre: ‘Buitenge­woon aimabel, trouw supporter van de club’

Gaston Sporre is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend geworden als topman van verzekeringsreus Achmea en sportbestuurder. Sporre was de man die PEC Zwolle van de ondergang redde en een nieuwe toekomst gaf in het betaald voetbal.

13 maart