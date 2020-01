Darfalou moet VVV van hardnekkig probleem verlossen

Herstart eredivisieVVV hoopt nog altijd op rechtstreekse handhaving in de eredivisie. Maar hoe realistisch is dat met de minst productieve voorhoede van de eredivisie? De Venlose hoop is gevestigd op één man: de van Vitesse gehuurde Oussama Darfalou.

Door Dennis van Bergen



Je kunt er natuurlijk allerlei moeilijke theorieën op loslaten waarom VVV nog altijd in acuut degradatiegevaar verkeert. Maar één blik op de ranglijst zegt eigenlijk wel voldoende: de Venlonaren scoren amper. Met zeventien gemaakte doelpunten is de Limburgse club de minst productieve van de eredivisie. Zelfs hekkensluiter RKC doet het met 22 gemaakte goals beduidend beter.

Vandaar dat bij VVV nu alle hoop is gevestigd op Oussama Darfalou, die onlangs tot het einde van het seizoen gehuurd werd van Vitesse. De Algerijn moet ervoor zorgen dat de Limburgers na 34 wedstrijden tenminste twee, maar liever nog drie ploegen onder zich hebben staan.

Quote Ik dat we erin kunnen slagen om achttien punten te halen. VVV-trainer Hans de Koning

,,En ik ben er van overtuigd dat ons dat gaat lukken”, zegt Hans de Koning, opvolger van de ontslagen Robert Maaskant, die zondag namens VVV debuteert in de thuiswedstrijd tegen PSV. ,,Makkelijk zal het beslist niet worden in de tweede seizoenshelft. Toch denk ik dat we erin kunnen slagen om achttien punten te halen. Ofwel: dat we zes keer winnen. In dat geval spelen we normaal gesproken ook na de zomer in de eredivisie.”

En of ‘we’ ook voor De Koning zelf geldt? De geboren Rotterdammer zegt niet bezig te zijn met zijn toekomst in De Koel. ,,Eerst maar eens voor handhaving zien te zorgen met VVV. Dan kijken we daarna weer verder.”

Eén opsteker voor hem in elk geval: Darfalou is zondag speelgerechtigd tegen PSV. Want als de spits in zijn eerste seizoen bij Vitesse één ding bewezen heeft, is dat hij wel een doelpuntje kan maken.