Darije Kalezic krijgt flashbacks bij oorlogsbeelden: ‘Ik begrijp wat Oekraïners nu meemaken’

Door Dennis van Bergen



Of hij weet wat een afstandsbediening is, luidt de vraag, terwijl een wijsvinger de powerknop zoekt. ,,Kijk’’, klinkt het vervolgens, op een toon die doet vermoeden alsof ter plekke een nog nooit gekraakte truc van David Copperfield ontrafeld wordt. ,,Als je op dit knopje drukt, gaat de televisie aan!’’



Nu Darije Kalezic dagelijks beelden ziet van Oekraïners die hun land verlaten, gaan zijn gedachten geregeld terug naar begin jaren 90. Tot dan toe leven hij, zijn ouders en zusje een zorgeloos bestaan in Mostar, een stad in Bosnië en Herzegovina, fraai gelegen in de diepe vallei van de Neretva-rivier. Financieel is er geen klagen, Darije werkt gedecideerd aan een mooie profcarrière, en met zee en skigebieden in de nabijheid is er ook buiten de krijtlijnen genoeg vertier. Domweg gelukkig zijn ze, kortom.