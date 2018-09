Daryl Janmaat zingt het hoogste lied met Elton John

Elton John, de wereldberoemde erevoorzitter van Watford, wist zondagavond op de tribune van Vicarage Road niet wat hij zag. 'Zijn' club had zojuist het grote Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen, waardoor het bescheiden Watford na vier competitieduels samen met Liverpool en Chelsea de Premier League aanvoert. De 71-jarige popzanger juichte uitbundig voor Janmaat en de andere spelers. ,,Hij komt voor de wedstrijd af en toe in de kleedkamer, zondag ook. Dan geeft hij de trainer een handje en hij wenst ons geluk. Elton John is een grote meneer hoor, hij wordt in Engeland echt als een held behandeld. Hij krijgt zoveel respect van iedereen.''

Janmaat (29) is onder bondscoach Ronald Koeman weer terug in Oranje, na jaren waarin hij soms wel en vaak niet werd opgeroepen. Het systeem dat Koeman vooralsnog hanteert, met opkomende vleugelverdedigers, is hem op het lijf geschreven. ,,Daar ligt mijn kracht. We hebben voor de zomer met Oranje een nieuwe start gemaakt, er zit veel talent en kwaliteit in dit team. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer goede prestaties gaan neerzetten.''